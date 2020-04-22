Пожежі на Житомирщині: уряд виділив 25 млн грн фіндопомоги людям, котрі залишилися без даху над головою / Фото: ДСНС

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Пожежі на Житомирщині спричинили пошкодження або повне знищення 70 житлових будинків. Тому сьогодні на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 25 млн грн допомоги потерпілим, а також на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню, — написав у Телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше 22 квітня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на нараді у президента Володимира Зеленського розповів, що окрім фінансової допомоги постраждалим, зараз ще підраховуються збитки, завдані державі через знищення зелених насаджень.

Міністр додав, що, попри різні чутки, загиблих у пожежах не було.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, усі пожежі в області локалізовано.

Нагадаємо, минулими вихідними глава МВС Арсен Аваков заявив, що розглядаються дві версії виникнення пожеж у Житомирській області.