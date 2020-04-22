Пожары на Житомирщине: Кабмин выделил 25 млн грн финпомощи людям, оставшимся без крыши над головой

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Пожары на Житомирщие нанесли сильный урон местным домохозяйствам — полностью или частично огонь уничтожил 70 жилых домов. Поэтому сегодня на заседании правительства было принято решение о выделении 25 млн грн помощи пострадавшим, а также на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня, — написал в Телеграмм-канале премьер Денис Шмыгаль.

Раньше 22 апреля министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на совещании у президента Владимира Зеленского рассказал, что помимо финансовой помощи пострадавшим, сейчас еще подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений.

Министр добавил, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все пожары в области локализованы.

Напомним, в минувшие выходные глава МВД Арсен Аваков заявил, что рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области.