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Власть будет регулировать цены на ряд товаров, фото: PxHere

Кабмин вводит государственное регулирование цен на ряд товаров (СПИСОК)

22 апр 2020, 14:14
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Государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания и ряд медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, вводит Кабинет министров.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Товары, имеющие социальную значимость:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная (высший сорт);
  • макаронные изделия отечественного производства;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная);
  • вода минеральная без газа;
  • масло сливочное жирностью 72,5%.

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

  • Paracetamol (парацетамол);
  • Azithromycin (азитромицин);
  • Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксициллин);
  • Ampicillin (ампициллин);
  • Amoxicillin (амоксициллин);
  • Ceﬁriaxone (цефтриаксон):
  • Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).

Антисептики и дезинфицирующие средства:

  • хлоргексин (Clorhexidine);
  • этанол (Ethanol);
  • повидон йода (Povidone iodine);
  • средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);
  • хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);
  • хлороксиленол (Chloroxylenol);
  • спиртосодержащий антисептик для рук карманный;
  • дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;
  • дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;
  • моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;
  • моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

Средства индивидуальной защиты:


  • шапочка медицинская одноразовая;
  • медицинская маска;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • костюм биологической защиты/комбинезон;
  • водонепроницаемые лабораторные костюмы;
  • перчатки медицинские стерильные или нестерильные;
  • перчатки нитриловые;
  • перчатки латексные неопудренные;
  • кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);
  • полнолицевая маска/полумаска;
  • защитный щиток;
  • защитные очки;
  • респиратор FFP2 или FFP3;
  • фартук медицинский;
  • бахилы одноразовые;
  • резиновые сапоги;
  • прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;
  • медицинская марля;
  • защитная полумаска;
  • фильтры для полнолицевых и полумасок.

Кабмин вводит государственное регулирование цен, документ: Алексей Гончаренко

Напомним, Кабинет министров сегодня принял решение продлить срок действия введенного в связи с эпидемией коронавируса карантина. Это решение в правительстве мотивировали тем, что Украина еще не преодолела пика заболеваемости коронавирусом.

Источник: Ракурс


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