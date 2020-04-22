Власть будет регулировать цены на ряд товаров, фото: PxHere

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Государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания и ряд медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, вводит Кабинет министров.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Товары, имеющие социальную значимость:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная (высший сорт);

макаронные изделия отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная без газа;

масло сливочное жирностью 72,5%.

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

Paracetamol (парацетамол);

Azithromycin (азитромицин);

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксициллин);

Ampicillin (ампициллин);

Amoxicillin (амоксициллин);

Ceﬁriaxone (цефтриаксон):

Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).

Антисептики и дезинфицирующие средства:

хлоргексин (Clorhexidine);

этанол (Ethanol);

повидон йода (Povidone iodine);

средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);

хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);

хлороксиленол (Chloroxylenol);

спиртосодержащий антисептик для рук карманный;

дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;

дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;

моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;

моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

Средства индивидуальной защиты:

шапочка медицинская одноразовая;

медицинская маска;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

костюм биологической защиты/комбинезон;

водонепроницаемые лабораторные костюмы;

перчатки медицинские стерильные или нестерильные;

перчатки нитриловые;

перчатки латексные неопудренные;

кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);

полнолицевая маска/полумаска;

защитный щиток;

защитные очки;

респиратор FFP2 или FFP3;

фартук медицинский;

бахилы одноразовые;

резиновые сапоги;

прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;

медицинская марля;

защитная полумаска;

фильтры для полнолицевых и полумасок.

Напомним, Кабинет министров сегодня принял решение продлить срок действия введенного в связи с эпидемией коронавируса карантина. Это решение в правительстве мотивировали тем, что Украина еще не преодолела пика заболеваемости коронавирусом.