Кабмин вводит государственное регулирование цен на ряд товаров (СПИСОК)https://racurs.ua/n137095-kabmin-vvodit-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-na-ryad-tovarov-spisok.htmlРакурс
Государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания и ряд медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, вводит Кабинет министров.
Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Товары, имеющие социальную значимость:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная (высший сорт);
- макаронные изделия отечественного производства;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная);
- вода минеральная без газа;
- масло сливочное жирностью 72,5%.
Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:
- Paracetamol (парацетамол);
- Azithromycin (азитромицин);
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксициллин);
- Ampicillin (ампициллин);
- Amoxicillin (амоксициллин);
- Ceﬁriaxone (цефтриаксон):
- Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).
Антисептики и дезинфицирующие средства:
- хлоргексин (Clorhexidine);
- этанол (Ethanol);
- повидон йода (Povidone iodine);
- средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);
- хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);
- хлороксиленол (Chloroxylenol);
- спиртосодержащий антисептик для рук карманный;
- дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;
- дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;
- моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;
- моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.
Средства индивидуальной защиты:
- шапочка медицинская одноразовая;
- медицинская маска;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- костюм биологической защиты/комбинезон;
- водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- перчатки медицинские стерильные или нестерильные;
- перчатки нитриловые;
- перчатки латексные неопудренные;
- кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);
- полнолицевая маска/полумаска;
- защитный щиток;
- защитные очки;
- респиратор FFP2 или FFP3;
- фартук медицинский;
- бахилы одноразовые;
- резиновые сапоги;
- прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;
- медицинская марля;
- защитная полумаска;
- фильтры для полнолицевых и полумасок.
Напомним, Кабинет министров сегодня принял решение продлить срок действия введенного в связи с эпидемией коронавируса карантина. Это решение в правительстве мотивировали тем, что Украина еще не преодолела пика заболеваемости коронавирусом.