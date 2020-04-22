Влада регулюватиме ціни на низку товарів, фото: PxHere

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Державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування та низку медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, запроваджує Кабінет міністрів.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Товари, що мають соціальну значущість:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне (вищий сорт);

макаронні вироби вітчизняного виробництва;

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничне;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча);

вода мінеральна без газу;

масло вершкове жирністю 72,5%.

Товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу:

Paracetamol (парацетамол);

Azithromycin (азитроміцин);

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксицилін);

Ampicillin (ампіцилін);

Amoxicillin (амоксицилін);

Ceﬁriaxone (цефтріаксон);

Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).

Антисептики та дезінфекційні засоби:

хлоргексин (Clorhexidine);

етанол (Ethanol);

повідон йоду (Povidone iodine);

засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub);

хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound);

хлороксиленол (Chloroxylenol);

спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий;

дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь;

дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри;

мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання;

мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.

Засоби індивідуального захисту:

шапочка медична одноразова;

медична маска;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

костюм біологічного захисту/комбінезон;

водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички медичні стерильні або нестерильні;

рукавички нітрилові;

рукавички латексні неопудрені;

кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику);

повнолицьова маска/напівмаска;

захисний щиток;

захисні окуляри;

респіратор FFP2 або FFP3;

фартух медичний;

бахіли одноразові;

гумові чоботи;

прогумований водонепроникний медичний фартух;

медична марля;

захисна напівмаска;

фільтри для повнолицьових та напівмасок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення продовжити термін дії запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу карантину. Це рішення в уряді мотивували тим, що Україна ще не подолала піку захворюваності на коронавірус.