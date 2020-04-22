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Влада регулюватиме ціни на низку товарів, фото: PxHere

Кабмін запроваджує державне регулювання цін на низку товарів (СПИСОК)

22 кві 2020, 14:14
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Державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування та низку медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, запроваджує Кабінет міністрів.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Товари, що мають соціальну значущість:

  • крупа гречана;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне (вищий сорт);
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • хліб житньо-пшеничне;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча);
  • вода мінеральна без газу;
  • масло вершкове жирністю 72,5%.

Товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу:

  • Paracetamol (парацетамол);
  • Azithromycin (азитроміцин);
  • Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor (амоксицилін);
  • Ampicillin (ампіцилін);
  • Amoxicillin (амоксицилін);
  • Ceﬁriaxone (цефтріаксон);
  • Moxiﬂoxacin (моксифлоксацин).

Антисептики та дезінфекційні засоби:

  • хлоргексин (Clorhexidine);
  • етанол (Ethanol);
  • повідон йоду (Povidone iodine);
  • засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub);
  • хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound);
  • хлороксиленол (Chloroxylenol);
  • спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий;
  • дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь;
  • дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри;
  • мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання;
  • мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.

Засоби індивідуального захисту:



  • шапочка медична одноразова;
  • медична маска;
  • халат ізоляційний медичний одноразовий;
  • костюм біологічного захисту/комбінезон;
  • водонепроникні лабораторні костюми;
  • рукавички медичні стерильні або нестерильні;
  • рукавички нітрилові;
  • рукавички латексні неопудрені;
  • кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику);
  • повнолицьова маска/напівмаска;
  • захисний щиток;
  • захисні окуляри;
  • респіратор FFP2 або FFP3;
  • фартух медичний;
  • бахіли одноразові;
  • гумові чоботи;
  • прогумований водонепроникний медичний фартух;
  • медична марля;
  • захисна напівмаска;
  • фільтри для повнолицьових та напівмасок.

Кабмін запроваджує державне регулювання цін, документ: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення продовжити термін дії запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу карантину. Це рішення в уряді мотивували тим, що Україна ще не подолала піку захворюваності на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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