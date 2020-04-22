Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС. Фото: publicdomainpictures.net

Друзі пізнаються в біді: Зеленський про виділені Україні 1,2 млрд євро від Єврокомісії

22 кві 2020, 13:55
999

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Така сума — це безпрецедентна макрофінансова допомога для нашої держави. Таке рішення Європейського Союзу свідчить не лише про солідарність з Україною. Про це 22 квітня повідомив президент Володимир Зеленський на власній сторінці у Twitter.

Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Справжні друзі пізнаються в біді, — написав глава держави.



Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що на період коронавірусного карантину держава забезпечить допомогу малозабезпеченим українцям. На почату квітня президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль якомога швидше скласти списки таких громадян і розрахувати, скільки грошей Кабмін може виділити на допомогу цим людям.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що втроє підвищать зарплату медикам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів