Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС. Фото: publicdomainpictures.net

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Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Така сума — це безпрецедентна макрофінансова допомога для нашої держави. Таке рішення Європейського Союзу свідчить не лише про солідарність з Україною. Про це 22 квітня повідомив президент Володимир Зеленський на власній сторінці у Twitter.

Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Справжні друзі пізнаються в біді, — написав глава держави.





Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що на період коронавірусного карантину держава забезпечить допомогу малозабезпеченим українцям. На почату квітня президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль якомога швидше скласти списки таких громадян і розрахувати, скільки грошей Кабмін може виділити на допомогу цим людям.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що втроє підвищать зарплату медикам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу.