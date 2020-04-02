У Лондоні експоцентр перетворили на реанімацію з 4 тис. ліжок. Фото: ЕРА

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Коронавірус в Британії зафіксовано вже у майже 30 тис. осіб, країна посідає восьме місце за кількістю інфікованих у всьому світі.

У зв’язку з цим влада Великобританії прийняли рішення переобладнати виставковий центр ExCel Centre в Лондоні під тимчасовий госпіталь з 4 тис. реанімаційних ліжок. Про це пише Daily Star Post.

Для створення цієї величезної реанімації викликали команду, яка управляла мобільними госпіталями в Іраку. Вони працювали над його переобладнанням близько тижня, а вчора він офіційно відкрився.

Водночас волонтерів, які працюватимуть в тимчасовому шпиталі, закликають бути готовими, що вони побачать смерть багатьох людей. За словами представників госпіталю, від 50% до 80% інфікованих, які будуть підключені до апарату штучної вентиляції легенів, помруть.

У госпіталі також повідомляють про брак лікарів і медперсоналу. Ліків для хворих коронавірусів теж недостатньо.

Водночас журналісти зазначають, що багато британців незадоволені роботою влади Великої Британії, адже в країні щодня роблять близько 10 тис. тестів на коронавірус. У Німеччині, для порівняння, проводяться близько 70 тис. таких тестів кожен день. У Британії очікують, що до середини квітня вони зможуть проводити до 25 тис. кожного дня.

Нагадаємо, коронавірус SARS-CoV-2 був діагностований у британського прем'єра Бориса Джонсона і соліста німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна.