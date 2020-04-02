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В Лондоне экспоцентр превратили в реанимацию с 4 тыс. коек. Фото: ЕРА

В Лондоне экспоцентр превратили в реанимацию с 4 тыс. коек и готовятся к 80% смертности среди пациентов на ИВЛ (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2020, 11:51
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Коронавирус в Британии зафиксирован уже у почти 30 тыс. человек, страна занимает восьмое место по количеству инфицированных во всем мире.

В связи с этим власти Великобритании приняли решение переоборудовать выставочный центр ExCel Centre в Лондоне во временный госпиталь с 4 тыс. реанимационных коек. Об этом пишет Daily Star Post.

Для создания этой огромной реанимации вызвали команду, которая управляла мобильными госпиталями в Ираке. Они работали над его переоборудованием около недели, а вчера он официально открылся.

В Лондоне экспоцентр превратили в реанимацию с 4 тыс. коек. Фото: ЕРА

В Лондоне экспоцентр превратили в реанимацию с 4 тыс. коек. Фото: РА

В Лондоне экспоцентр превратили в реанимацию с 4 тыс. коек. Фото: РА

При этом волонтеров, которые будут работать во временном госпитале, призывают быть готовыми, что они увидят смерть многих людей. По словам представителей госпиталя, от 50% до 80% инфицированных, которые будут подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, умрут.

В госпитале также сообщают о нехватке врачей и медперсонала. Лекарств для больных коронавирусом тоже недостаточно.

При этом журналисты отмечают, что многие недовольны работой властей Великобритании, ведь в стране ежедневно делают около 10 тыс. тестов на коронавирус. В Германии, для сравнения, проводятся около 70 тыс. таких тестов каждый день. В Британии ожидают, что к середине апреля они смогут проводить до 25 тыс. каждый день.

Также СМИ сообщают, что некоторым пациентам в Британии могут отказать в лечении в пользу тех, у кого больше шансов выжить. Медицинские работники будут вынуждены принимать «серьезные решения» в случае, если больницы будут перегружены.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 был диагностирован у британского премьера Бориса Джонсона и солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.


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