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Ракурс
Украина получит макрофинансовою помощь от ЕС. Фото: publicdomainpictures.net

Друзья познаются в беде: Зеленский о выделенных Украине 1,2 млрд евро от Еврокомиссии

22 апр 2020, 13:55
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Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Такая сумма — это беспрецедентная макрофинансовая помощь для нашего государства. Такое решение Европейского Союза свидетельствует не только о солидарности с Украиной. Об этом 22 апреля сообщил президент Владимир Зеленский на собственной странице в Twitter.

Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Настоящие друзья познаются в беде, — написал глава государства.


Напомним, в Офисе президента заявляли, что на период коронавирусного карантина государство обеспечит помощь малообеспеченным украинцам. В начале апреля президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля как можно быстрее составить списки таких граждан и рассчитать, сколько денег Кабмин может выделить на помощь этим людям.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что в три раза повысят зарплату медикам, которые принимают участие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Источник: Ракурс


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