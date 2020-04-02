Вовлеченным в борьбу с коронавирусом медикам скорой помощи также втрое повысят зарплату, фото: George Chernilevsky

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Работникам скорой помощи (фельдшерам и водителям), которые лечат больных коронавирусом, также втрое повысят зарплату, как и другим медикам, участвующих в борьбе с эпидемией.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так Степанов отреагировал на появление сообщений о том, что фельдшеров и водителей скорой помощи якобы нет в списке специальностей, которым предусмотрены соответствующие надбавки к зарплате.

Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно, — подчеркнул министр.

Так, недавно медики скорой помощи из Запорожской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они выразили несогласие с тем, что их профессии не упомянуты в указе Минздрава о повышении зарплат.

Недавно президент подписал закон, согласно которому по три должностных оклада получат в марте медики, которые лечат больных коронавирусом. В пресс-службе партии «Слуга народа» впоследствии уточнили, что эти надбавки также касаются и медицинских работников скорой помощи.

Напомним, недавно медики назвали стоимость лечения в Украине одного больного коронавирусом.