Залученим до боротьби з коронавірусом медикам швидкої також втроє підвищать зарплату, фото: George Chernilevsky

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Працівникам швидкої допомоги (фельдшерам та водіям), котрі лікують хворих на коронавірус, також втроє підвищать зарплату, як і іншим медикам, що беруть участь у боротьбі з епідемією.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє прес-служба відомства.

Так Степанов відреагував на появу повідомлень про те, що фельдшерів та водіїв швидкої нібито немає в переліку спеціальностей, яким передбачені відповідні надбавки до зарплати.

Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо, — наголосив міністр.

Так, нещодавно медики швидкої допомоги із Запорізької області записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Вони висловили незгоди з тим, що їхні професії не згадані в указі МОЗ про підвищення зарплат.

Нещодавно президент підписав закон, згідно з яким по три посадові оклади отримають в березні медики, котрі лікують хворих на коронавірус. В прес-службі партії «Слуга народу» згодом уточнили, що ці надбавки також стосуються і медичних працівників швидкої допомоги.

Нагадаємо, нещодавно медики назвали вартість лікування в Україні одного хворого на коронавірус.