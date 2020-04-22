Германия выделит Украине деньги на жилье для переселенцев. Фото: 24tv.ua

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Германия выделит Украине 25,5 млн евро помощи. Эти средства пойдут на жилье переселенцам.

Украинское правительство уже подписало соглашение с Германией о получении грантов в сумме 25,5 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Гранты получит Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом 22 апреля сообщается на заседании правительства, отмечает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2016 года) (проект «Жилые помещения для внутриперемещенных лиц»), — говорится в тесте правительственного распоряжения.



Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переселенцы из Крыма получат 500 квартир, которые Украина построит совместно с Турцией. Турецкие специалисты должны были прибыть в Украину, чтобы выбрать земельные участки для строительства.