Заседание ВРУ. Фото: t1.ua

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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится в ближайшую пятницу, 24 апреля.

В тот день может пройти не одно, а два внеочередных пленарных заседания. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал одно из них. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Антон Поляков на собственном Telegram-канале обнародовал перечень вопросов, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании ВРУ.

Отмечается, что на заседании предусмотрено рассмотрение проекта постановления № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3 «Об отмене решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры». Также запланировано рассмотрение проекта постановления № 2653-П «Об отмене результатов голосования ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в закон Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Парламенте должны рассмотреть законопроект № 2769 «О внесении изменений в ст. 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога)» и № 2372 «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно безопасности использования ядерной энергии».

Также в повестке дня:

рассмотрение законопроекта № 2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов»;

рассмотрение законопроекта № 2656 «О внесении изменений в закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» относительно оснований увольнения директора Национального бюро за коррупционное или связанного с коррупцией правонарушения»;

рассмотрение законопроекта № 3205 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» и альтернативный к нему.

Кроме того, планируется в повторном первом чтении рассмотреть законопроект № 1182−1-д «О внутреннем водном транспорте».

Народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в Украине могут добавить в повестку дня внеочередного заседания по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили предложили пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.