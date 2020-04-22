Кабмин одобрил законопроект о медиации, фото: «Рэгіянальная газета»

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Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания одобрил законопроект «О медиации», призванный разгрузить судебную систему.

Этот законопроект в случае его поддержания Верховной Радой предоставляет возможность выбирать досудебные и внесудебные способы для решения конфликтов (споров) при сохранении возможности обращаться в суд для их решения, сообщает пресс-служба Камина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что в Украине эта процедура до сих пор остается неурегулированной, хотя практика ее использования постепенно увеличивается.

Подготовка соответствующего проекта закона продиктована также необходимостью ратификации и имплементации Сингапурской конвенции о медиации, — добавил министр.

Законопроект предусматривает, что процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающих из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствам при заключении соглашений о примирении.

К медиатору физические и юридические лица смогут обращаться для медиации как до обращения в суд, так и во время судебного производства или выполнения решения суда.

Медиация осуществляться по взаимному согласию сторон. Получить статус медиатора сможет любое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации.

Напомним, Кабмин сегодня решил ввести государственное регулирование цен на ряд товаров.