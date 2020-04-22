Пожежа в Чорнобилі. Фото: Моя Олександрія

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Пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області стали однією з наймасштабніших катастроф в Україні за останні роки. Незважаючи на старання рятувальників, у зоні пожеж продовжується тління залишків деревини та торф’яників. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні продовжують заходи з ліквідації осередків тління залишків пожеж.

ДСНС надає допомогу працівникам лісгоспів у Житомирській області остаточно ліквідувати залишкові явища пожеж. Локалізовані осередки тління поблизу сіл Жолудівка і Журба, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також локалізована пожежа лісової підстилки на території Словечанського лісгоспу.

Для гасіння пожеж залучено 1 тис. 316 осіб та 179 одиниць техніки, в тому числі 165 співробітників і 39 одиниць техніки ДСНС.

На території Чорнобильської зони рятувальники ДСНС надають допомогу Державному агентству України з управління зоною відчуження у ліквідації пожеж на території Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яників у осередках пройдених вогнем поблизу сіл Розсоха, Крива Гора і Рудьки.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і вісім шляхопрокладачів Збройних сил України. Створено 640 км мінералізованих смуг.

Для ліквідації пожеж залучено 1 тис. 202 особи і 279 одиниць техніки, в тому числі 1 тис. 68 співробітників і 237 одиниць техніки ДСНС. Також для гасіння пожеж залучено три вертольоти ДСНС, які 21 квітня здійснили 129 скидів води.

Станом на сьогоднішній ранок радіаційний фон по Києву та Київській області не перевищує природних фонових значень. Радіаційний фон в Києві та Київській області становить 0,010 мР/год, при допустимому рівні у 0,05 мР/год. У Чорнобилі радіаційний фон 0,021 мР/год, на КДП Дитятки — 0,02 мР/год, при допустимому рівні у 0,055 мР/год.