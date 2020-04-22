Пожежі в лісах Житомирщини. Фото: dsns.gov.ua

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Лісові пожежі, які виникли у Житомирській області, могли статися й через пошкодження лінії електропередач.

Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства — пошкодження електричних дротів через падіння дерева в густій ділянці лісу. Площа пожежі охопила понад 4 тис. 300 га. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що розповсюдженню вогню сприяв погодні умови — дув сильний вітер швидкістю 20−25 м/с. Під час гасіння пожежі рятувальники зіштовхнулися з проблемою захаращення ділянок в другій та третій зоні відселення. На цих територіях після аварії на Чорнобильській атомній електростанції понад 30 років не проводилася вирубка дерев.

Голова ОДА додав, що наразі надається допомога громадянам, евакуйованим із зони лиха. Теплі речі та продукти волонтери передають з усієї України.

Нагадаємо, голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що розмір завданих збитків жителям названих сіл оцінюється у 25 млн грн. Наразі розглядається компенсація для 50 осіб, які постраждали від пожеж.