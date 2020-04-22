У Сумській області медустанову підозрюють у закупівлі масок за завищеними цінами. Фото: Dailynews

https://racurs.ua/ua/n137068-u-sumskiy-oblasti-medustanovu-pidozruut-u-zakupivli-masok-za-zavyschenymy-cinamy.html

Ракурс

У Сумській області одну з державних медустанов підозрюють у закупівлі медичних масок за завищеними цінами. Мова йде про Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за даним фактом на підставі заяви Сумської обласної державної адміністрації, повідомляє прес-служба Сумської ОДА.

В ОДА заявляють, що за інформацією сайту «Громадський моніторинг», під час карантину Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги почав укладати угоди на придбання товарів за завищеними цінами.

Так придбання масок обійшлося бюджету лікарні у 117,5 тис. грн. Ціна однієї маски становила 23,5 грн. Наразі вартість одноразової маски в аптеці становить 10−15 грн, залежно від регіону України.

Зараз поліція займається перевіркою достовірності отриманих даних.

Як раніше писав «Ракурс», Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України підозрює 18 аптечних мереж і шість постачальників у змові про різке підвищення цін на одноразові медичні маски.