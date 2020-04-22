В Сумской области медучреждение подозревают в закупке масок по завышенным ценам. Фото: Dailynews

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Ракурс

В Сумской области одно из государственных медучреждений подозревают в закупке медицинских масок по завышенным ценам. Речь идет о Шосткинском городском центре первичной медико-санитарной помощи.

Нацполиция открыла уголовное производство по данному факту на основании заявления Сумской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

В ОГА заявляют, что по информации сайта «Общественный мониторинг», во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам.

Так приобретение масок обошлось бюджету больницы в 117,5 тыс. грн. Цена одной маски составила 23,5 грн. На данный момент стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10−15 грн, в зависимости от региона Украины.

В настоящее время полиция занимается проверкой достоверности полученных данных.

Как ранее писал «Ракурс», Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины подозревает 18 аптечных сетей и шесть поставщиков в сговоре о резком повышении цен на одноразовые медицинские маски.