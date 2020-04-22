Пожары в лесах Житомирщины. Фото: dsns.gov.ua

https://racurs.ua/n137069-v-jitomirskoy-oga-nazvali-veroyatnuu-prichinu-lesnyh-pojarov.html

Ракурс

Лесные пожары, которые возникли в Житомирской области, могли произойти и из-за повреждения линии электропередач.

Одна из версий, что рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства — повреждение электрических проводов из-за падения дерева в густом участке леса. Площадь пожара охватила более 4 тыс. 300 га. Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что распространению огня способствовали погодные условия — дул сильный ветер скоростью 20−25 м/с. Во время тушения пожара спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения. На этих территориях после аварии на Чернобыльской атомной электростанции свыше 30 лет не проводилась вырубка деревьев.

Председатель ОГА добавил, что сейчас оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.

Напомним, председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что размер нанесенного ущерба жителям названных сел оценивается в 25 млн грн. Сейчас рассматривается компенсация для 50 человек, которые пострадали от пожаров.