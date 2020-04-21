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Ракурс
Игорь Коломойский, фото: Bihus.info

«Антиколомойский» законопроект: профильный комитет сегодня рассмотрел лишь 15% правок

21 апр 2020, 23:15
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел сегодня 2 тыс. 437 поправок из всего более 16,5 тыс., поданных к так называемому «антиколомойскому» законопроекту № 2571-д, призванному не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Это составляет 15% от общего количества правок. Об этом народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Заседание комитета продолжится завтра в 10.00.

Сегодняшнее заседание комитета проходило в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В нем приняли участие 27 из 32 членов комитета. Также в обсуждении дистанционно участвовали представитель Нацбанка и министр юстиции Денис Малюська.


Заседание комитета, фото: пресс-служба Верховной Рады

Напомним, в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект № 2571-д на внеочередном заседании 30 марта. Впоследствии народные депутаты подали к нему тысячи правок.

Источник: Ракурс


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