Привоз. Фото: УНН

https://racurs.ua/n137064-policiya-otkryla-ugolovnoe-proizvodstvo-iz-za-nezakrytiya-odesskogo-rynka-privoz.html

Ракурс

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений на одесском рынке «Привоз».

Об этом сообщил заместитель руководителя областной полиции Сергей Махотин, пишет «Радіо Свобода».

Махотин уточнил, что полицейские также составили несколько административных протоколов о нарушении порядка торговли и карантина.

По словам Матохина, в настоящее время три четверти рынка «Привоз» не работает. Остались лишь несколько торговых павильонов.

Ранее глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщал, что правоохранители отправляли в Одесский городской совет несколько обращений о необходимости закрытия всех рынков в Одессе, в том числе и рынка «Привоз».

Как писал ранее «Ракурс», Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства занимается подготовкой специального порядка, регулирующего работу продуктовых рынков в условиях карантина. В частности это касается урегулирования вопроса безопасного пребывания на рынках людей.