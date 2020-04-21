Привоз. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n137064-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya-cherez-nezakryttya-odeskogo-rynku-pryvoz.html

Ракурс

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь на одеському ринку «Привоз».

Про це повідомив заступник керівника обласної поліції Сергій Махотін, пише «Радіо Свобода».

Махотін додав, що поліцейські також склали кілька адміністративних протоколів про порушення порядку торгівлі і карантину.

За словами Матохіна, наразі три чверті ринку «Привоз» не працюють. Залишилися лише кілька торгових павільйонів.

Раніше глава Нацполіції в Одеській області Олег Бех повідомляв, що правоохоронці відправляли до Одеської міської ради кілька звернень про необхідність закриття усіх ринків в Одесі, у тому числі і ринку «Привоз».

Як писав раніше «Ракурс», Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства займається підготовкою спеціального порядку, що регулює роботу продуктових ринків в умовах карантину. Зокрема це стосується врегулювання питання безпечного перебування на ринках людей.