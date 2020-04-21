Лишний вес увеличивает риск инфицирования

https://racurs.ua/n137061-koronavirus-lubit-puhlenkih-mediki-sovetuut-sbrosit-ves.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 с большей вероятностью завершится госпитализацией в случае людей с лишним весом.

Об этом свидетельствуют статистические данные по инфицированным коронавирусом лицах, собранные в Великобритании, где три четверти пациентов имели избыточный вес или ожирение, сообщает издание Daily Mail.

Анализируя эту статистику, ученые пытались определить факторы, которые делают людей более уязвимыми к коронавирусу.

По мнению ученых, избыток жировых тканей вокруг внутренних органов усиливает «цитокиновый шторм» — потенциально летальную неконтролируемую реакцию иммунной системы, которая является одной из основных причин летальных исходов от коронавируса. В результате организм высвобождает слишком много белков, пытаясь бороться с вирусом.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что люди, страдающие ожирением, также часто страдают от серьезных осложнений, спровоцированных другими болезнями.

В результате иммунная система людей использует все свои ресурсы на борьбу с уже имеющимися болезнями и имеет мало средств для защиты от новой инфекции, такой как COVID-19.

Поэтому медики советуют сбросить лишний вес для снижения рисков, связанных с коронавирусом.

Напомним, в Оксфордском университете вскоре начнут испытания вакцины от коронавируса на людях.