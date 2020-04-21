Зайва вага збільшує ризик інфікування

https://racurs.ua/ua/n137061-koronavirus-lubyt-puhkenkyh-medyky-radyat-skynuty-vagu.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 з більшою ймовірністю завершиться госпіталізацією у випадку людей із зайвою вагою.

Про це свідчать статистичні дані щодо інфікованих коронавірусом осіб, зібрані у Великій Британії, де три четвертих пацієнтів мали надлишкову вагу чи ожиріння, повідомляє видання Daily Mail.

Аналізуючи цю статистику, учені намагалися встановити фактори, які роблять людей найбільш вразливими до коронавірусу.

На думку учених, надлишок жирових тканин довкола внутрішніх органів посилює «цитокіновий шторм» — потенційно летальну неконтрольовану реакцію імунної системи, яка є однією з основних причин летальних випадків від коронавірусу. В результаті організм вивільняє надто багато білків, намагаючись боротися з вірусом.

Крім того, попередні дослідження показали, що люди, які страждають на ожиріння, також часто страждають від серйозних ускладнень, спровокованих іншими хворобами.

В результаті імунна система таких людей використовує всі свої ресурси на боротьбу з уже наявними хворобами і має мало засобів для захисту від нової інфекції, такої як COVID-19.

Тому медики радять скинути зайву вагу для зниження ризиків, пов’язаних із коронавірусом.

Нагадаємо, у Оксфордському університеті невдовзі почнуть випробування вакцини від коронавірусу на людях.