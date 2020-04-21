«Антиколомойський» законопроект: профільний комітет сьогодні розглянув лише 15% правок

Ігор Коломойський, фото: Bihus.info

https://racurs.ua/ua/n137065-antykolomoyskyy-zakonoproekt-profilnyy-komitet-sogodni-rozglyanuv-lyshe-15-pravok.html

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув сьогодні 2 тис. 437 правок із усього понад 16,5 тис., поданих до так званого «антиколомойського» законопроекту № 2571-д, покликаного не допустити повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Це становить 15% від загальної кількості правок. Про це народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Засідання комітету продовжиться завтра о 10.00.

Сьогоднішнє засідання комітету відбувалося у режимі відеоконференції, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

У ньому взяли участь 27 із 32 членів комітету. Також в обговоренні дистанційно брали участь представник Нацбанку та міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроект № 2571-д на позачерговому засіданні 30 березня. Згодом народні депутати подали до нього тисячі правок.