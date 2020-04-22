Пожар в Чернобыле. Фото: Моя Александрия

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Пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области стали одной из самых масштабных катастроф в Украине за последние годы. Несмотря на старания спасателей, в зоне пожаров продолжается тление остатков древесины и торфяников. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня продолжают ликвидировать очаги тления остатков пожаров.

ГСЧС оказывает помощь работникам лесхозов в Житомирской области окончательно ликвидировать остаточные явления пожаров. Локализованы очаги тления вблизи сел Желудевка и Журба, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также локализирован пожар лесной подстилки на территории Словечанского лесхоза.

Для тушения пожаров привлечены 1 тыс. 316 человек и 179 единиц техники, в том числе 165 сотрудников и 39 единиц техники ГСЧС.

На территории Чернобыльской зоны спасатели ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в ликвидации пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем близи сел Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и восемь дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины. Создано 640 км минерализованных полос.

Для ликвидации пожаров привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, в том числе 1 тыс. 68 сотрудников и 237 единиц техники ГСЧС. Также для тушения пожаров привлечены три вертолета ГСЧС, которые 21 апреля осуществили 129 сбросов воды.

По состоянию на сегодняшнее утро радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественных фоновых значений. Радиационный фон в Киеве и Киевской области составляет 0,010 мР/ч, при допустимом фоне 0,05 мР/ч. В Чернобыле радиационный фон 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки — 0,02 мР/ч, при допустимом уровне 0,055 мР/ч.