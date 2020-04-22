Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137072-v-dnepre-zafiksirovali-vspyshku-covid-19-za-sutki-dobavilis-desyatki-novyh-bolnyh.html

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В Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки в областном центре добавилось 20 новых зараженных. До вспышки в Днепре выявляли одного или двух больных ежесуточно. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Борис Филатов на собственной странице в Facebook.

Дорогие земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19. Карантина следуйте. Я же кричу постоянно в пустоту, — говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что подробности о новых случаях инфицирования будут обнародованы после сегодняшней сессии городского совета.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области с 13.00 18 апреля до 6.00 20 апреля усилили карантинные меры и призвали жителей не покидать своих домов. Власти Днепра призвали священников не проводить богослужения на Пасху.

Напомним, за вчерашние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 415 человек. Всего в Украине уже в 6 тыс. 125 тыс. человек. В Днепропетровской области вчера было 122 зафиксированных случаи.