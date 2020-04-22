Пандемия коронавируса. Карта: Johns Hopkins University

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Новая волна коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стать еще более ужасной, чем первая. Кроме того, она может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

К вспышке сразу двух респираторных заболеваний надо готовиться заранее, поскольку эти эпидемии могут привести к невероятной нагрузке на систему здравоохранения страны. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли, — сказал он.



Ученый подчеркивает, что Министерство здравоохранения должно объяснить американцам, как важно сделать вакцину от гриппа. Это позволит минимизировать заболеваемость гриппом и освободить места в больницах для зараженных COVID-19.

Напомним, директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению Covid-19 Чжан Веньхун заявил, что вторая волна коронавируса пройдет в ноябре 2020 года, но уже не будет такой сильной, как нынешняя.