Пандемія коронавірусу. Карта: Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n137071-druga-hvylya-koronavirusu-moje-staty-strashnishou-nij-persha-virusology-ssha.html

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Нова хвиля коронавірусу у Сполучених Штатах Америки може стати ще жахливішою, ніж перша. Крім того, вона може збігтися з епідемією сезонного грипу.

До спалаху відразу двох респіраторних захворювань треба готуватися заздалегідь, оскільки ці епідемії можуть призвести до неймовірного навантаження на систему охорони здоров’я країни. Про це заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд в інтерв’ю The Washington Post.

Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть більш складною, ніж та, яку ми тільки що пройшли, — сказав він.





Вірусолог наголошує, що Міністерство охорони здоров’я повинно пояснити американцям, як важливо зробити вакцину від грипу. Це дозволить мінімізувати захворюваність на грип і звільнити місця в лікарнях для заражених COVID-19.

Нагадаємо, директор інфекційного відділення лікарні «Хуашань» в Шанхаї, глава експертної групи з лікування Covid-19 Чжан Веньхун заявив, що друга хвиля коронавірусу пройде у листопаді 2020 року, але вже не буде такою сильною як нинішня.