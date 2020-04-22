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Ракурс
Гугл презентував дудл до Дня Землі. Скріншот: стартова сторінка Google

Google присвятив новий дудл Дню Землі (ФОТО)

22 кві 2020, 08:40
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Гугл (Google) представив новий дудл (doodle) який створений до Дня Землі й звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.

На стартовій сторінці пошуковика з’явився дудл у вигляді гри, яка полягає у тому, що потрібно запилювати квіти разом із цією комахою. Під час гри розповідаються цікаві факти про бджіл. Зокрема, повідомляється про те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.

Адміністрація Гугла спільно з фондом the Honeybee Conservancy закликають людство звернути увагу на масове вимирання бджіл у світі. У 2019 році через різноманітні природні катаклізми вимерли 1,5 млрд бджіл. На смерть бджіл впливають використання пестицидів, вирубка лісів та глобальне потепління.



Гугл презентував дудл до Дня Землі. Скріншот: стартова сторінка Google

Нагадаємо, 21 квітня Google випустив новий doodle, який закликає усіх користувачів залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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