Гугл презентував дудл до Дня Землі. Скріншот: стартова сторінка Google

https://racurs.ua/ua/n137070-google-prysvyatyv-novyy-dudl-dnu-zemli-foto.html

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Гугл (Google) представив новий дудл (doodle) який створений до Дня Землі й звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл.

На стартовій сторінці пошуковика з’явився дудл у вигляді гри, яка полягає у тому, що потрібно запилювати квіти разом із цією комахою. Під час гри розповідаються цікаві факти про бджіл. Зокрема, повідомляється про те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.

Адміністрація Гугла спільно з фондом the Honeybee Conservancy закликають людство звернути увагу на масове вимирання бджіл у світі. У 2019 році через різноманітні природні катаклізми вимерли 1,5 млрд бджіл. На смерть бджіл впливають використання пестицидів, вирубка лісів та глобальне потепління.

Нагадаємо, 21 квітня Google випустив новий doodle, який закликає усіх користувачів залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.