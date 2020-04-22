Гугл презентовал дудл ко Дню Земли. Скриншот: стартовая страница Google

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Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который создан ко Дню Земли и обращает внимание на проблему массового вымирания пчел.

На стартовой странице поисковика появился дудл в виде игры, которая заключается в том, что нужно опылять цветы вместе с этим насекомым. Во время игры рассказываются интересные факты о пчелах. В частности, сообщается о том, что без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветочных растений.

Администрация Гугла совместно с фондом the Honeybee Conservancy призывают человечество обратить внимание на массовое вымирание пчел в мире. В 2019 году из-за различных природных катаклизмов вымерли 1,5 млрд пчел. На смерть пчел влияют использование пестицидов, вырубка лесов и глобальное потепление.

Напомним, 21 апреля Google выпустил новый doodle, который призывает всех пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.