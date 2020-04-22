Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137072-u-dnipri-zafiksuvaly-spalah-covid-19-za-dobu-dodalysya-desyatky-novyh-hvoryh.html

Ракурс

У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

За добу в обласному центрі додалося 20 нових заражених. До спалаху в Дніпрі виявляли одного чи двох хворих щодоби. Про це 22 квітня повідомив мер міста Борис Філатов на власній сторінці у Facebook.

Дорогі земляки, в мене погані новини. В місті, схоже, стався конкретний спалах Covid-19. Карантину дотримуйтесь. Я ж кричу постійно в порожнечу, — йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що подробиці щодо нових випадків інфікування будуть оприлюднені після сьогоднішньої сесії міської ради.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області з 13.00 18 квітня до 6.00 20 квітня посилювали карантинні заходи й закликали мешканців не покидати власних будинків. Влада Дніпра закликала священиків не проводити богослужіння на Великдень.

Нагадаємо, за вчорашню добу в Україні коронавірус виявили у 415 осіб. Загалом в Україні вже у 6 тис. 125 тис. осіб. У Дніпропетровській області вчора було 122 зафіксованих випадки.