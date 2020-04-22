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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

У Дніпрі зафіксували спалах COVID-19: за добу додалися десятки нових хворих

22 кві 2020, 09:39
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У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

За добу в обласному центрі додалося 20 нових заражених. До спалаху в Дніпрі виявляли одного чи двох хворих щодоби. Про це 22 квітня повідомив мер міста Борис Філатов на власній сторінці у Facebook.

Дорогі земляки, в мене погані новини. В місті, схоже, стався конкретний спалах Covid-19. Карантину дотримуйтесь. Я ж кричу постійно в порожнечу, — йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що подробиці щодо нових випадків інфікування будуть оприлюднені після сьогоднішньої сесії міської ради.



Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області з 13.00 18 квітня до 6.00 20 квітня посилювали карантинні заходи й закликали мешканців не покидати власних будинків. Влада Дніпра закликала священиків не проводити богослужіння на Великдень.

Нагадаємо, за вчорашню добу в Україні коронавірус виявили у 415 осіб. Загалом в Україні вже у 6 тис. 125 тис. осіб. У Дніпропетровській області вчора було 122 зафіксованих випадки.

Джерело: Ракурс


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