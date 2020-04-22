Руслан Марцінків, фото: «Репортер»

https://racurs.ua/ua/n137106-mer-ivano-frankivska-doruchyv-policiyi-zapakuvaty-i-vyvezty-romiv-na-zakarpattya-video.html

Ракурс

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив поліції вивезти з міста у Закарпатську область людей ромської національності.

На щотижневій оперативній нараді він повідомив, що раніше вже давав таке доручення, однак правоохоронці «не повністю впоралися з цим завданням». Тож Марцинків наполіг, щоб вони завершили почате. Відповідне відео опублікувало «Суспільне.Карпати».

Цигани, ні, правильніше — особи ромської статі. Ми ж уже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут? — запитав Марцінків.

У відповідь начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив йому, що 12 людей відмовилися їхати.

Що значить «відмовилися»? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему, — відреагував Марцінків. — Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не запакували і не вивезли?.

Місцеві чиновники запевнили Марцінківа, що поліцейські вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатським колегам.

Другу ходку треба зробити, — резюмував Марцінків.

Реагуючи на цей інцидент, Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які захищають права ромської меншини в України, звернулася до органів державної влади із закликом надати оцінку діям Марцінківа та провести негайні дії щодо попередження антиромських настроїв та подій, повідомляє видання «Громадське».

Також на слова Марцінківа відреагували в посольстві США в Україні. Там заявили, що «глибоко стурбовані» цією ситуацією й закликали українських посадовців «виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини».

Відповідна заява опублікована у Твіттері посольства.

Нагадаємо, на місцевих виборах у 2015 році Марцінків здобув 56,47% голосів виборців.