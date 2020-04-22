Ракурсhttps://racurs.ua/
Руслан Марцінків, фото: «Репортер»
Мер Івано-Франківська доручив поліції «запакувати і вивезти» ромів на Закарпаття (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137106-mer-ivano-frankivska-doruchyv-policiyi-zapakuvaty-i-vyvezty-romiv-na-zakarpattya-video.htmlРакурс
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив поліції вивезти з міста у Закарпатську область людей ромської національності.
На щотижневій оперативній нараді він повідомив, що раніше вже давав таке доручення, однак правоохоронці «не повністю впоралися з цим завданням». Тож Марцинків наполіг, щоб вони завершили почате. Відповідне відео опублікувало «Суспільне.Карпати».
Цигани, ні, правильніше — особи ромської статі. Ми ж уже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут? — запитав Марцінків.
У відповідь начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив йому, що 12 людей відмовилися їхати.
Що значить «відмовилися»? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему, — відреагував Марцінків. — Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не запакували і не вивезли?.
Місцеві чиновники запевнили Марцінківа, що поліцейські вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатським колегам.
Другу ходку треба зробити, — резюмував Марцінків.
Реагуючи на цей інцидент, Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які захищають права ромської меншини в України, звернулася до органів державної влади із закликом надати оцінку діям Марцінківа та провести негайні дії щодо попередження антиромських настроїв та подій, повідомляє видання «Громадське».
Також на слова Марцінківа відреагували в посольстві США в Україні. Там заявили, що «глибоко стурбовані» цією ситуацією й закликали українських посадовців «виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини».
Відповідна заява опублікована у Твіттері посольства.
Нагадаємо, на місцевих виборах у 2015 році Марцінків здобув 56,47% голосів виборців.