Катування дітей у фільмі "Дау. Дегенерація": прокуратура відкрила справу щодо зйомок у Харкові, фото — УП

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Катування дітей у фільмі «Дау. Дегенерація» продовжує перебувати у центрі гучного скандалу. В Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура розпочала відповідне кримінальне провадження.

Ювенальні прокурори прокуратури Харківщини відкрили справу за ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 (катування, також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України.

Неповнолітнім (дітям-сиротам) групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій. Крім того, із оприлюднених кадрів фільму вбачається, що відео, з якого отримані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації, — йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Учора в мережі з’явилася інформація і кадри стосовно використання дітей у зйомках фільму «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського, які відбувалися у Харкові. Одна зі співробітниць проекту зізналася, що до зйомок залучалися діти-сироти, яких на майданчику супроводжували соцпрацівники, ймовірно, робітники дитбудинку.

Проект російського режисера Хржановського «Дау. Дегенерація» реалізовано, зокрема, й за гроші українських платників податків.

Сьогодні компанія «Феномен-Україна», яка займалася зйомками проекту в Україні, пояснила Уповноваженому з прав дитини Миколі Кулебі, що на зйомках сцен із дітьми були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

У «Феномені» стверджують, що «жодного впливу на дітей реквізитом або модельними копіями наукових і медичних приладів здійснено не було, а зйомки тривали менше двох годин».

Кіношники нібито мають дозвіл на зйомку і підтвердження того, що діти перебували з опікунами, які відразу після зйомки залишили знімальну площадку.

Прем'єра фільму відбулася в рамках офіційної програми Берлінського кінофестивалю в лютому. Серіал «Дегенерація», частиною якого є цей фільм, отримав прокатне посвідчення у Великій Британії.