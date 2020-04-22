Карантин у школах продовжено: вчителі закриють навчальний рік дистанційно, фото — Вгороде

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Карантин у школах України продовжено ще на три тижні й це означає, що учні в цьому навчальному році в школи можуть вже не прийти. Педагоги готуються закривати навчальний рік дистанційно, принаймні до цього їх готують в Міністерстві освіти.

Оскільки карантин продовжено до 11 травня, то заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання, повідомляють в Міносвіти.

Маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно, — розповіла у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Міністерство порадило педагогічним радам шкіл самостійно визначати особливості організації освітнього процесу і завершення навчального року. При цьому у відомстві нагадали обов’язкові терміни, яких слід дотримуватися під час завершення навчання, щоб не нашкодити вступній кампанії.

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти і шкільні табелі учням видадуть не пізніше 15 червня. Копії цих документів в Міносвіти радять надіслати електронною поштою, а оригінали вручити у вересні, тобто на початку наступного навчального року.

Тоді ж для учнів 2−11-х класів проведуть вхідне діагностування рівня знань за минулий навчальний рік. А у тематичному плануванні уроків міністерство рекомендує збільшити час на узагальнення матеріалу, який вивчався самостійно під час весняного карантину.

Крім того, керівництво освіти країни рекомендує не проводити влітку останні дзвоники та випускні вечори.

Нагадаємо, що цього року учні 4-х та 9-х класів звільнені від здачі державної підсумкової атестації. Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників відбудеться обов’язково, його дата залежить від терміну закінчення карантину.