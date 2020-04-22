Карантин в школах продлен: учителя закроют учебный год дистанционно, фото — Вгороде

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Карантин в школах Украины продлен еще на три недели и это означает, что ученики в этом учебном году в школы могут уже не прийти. Педагоги готовятся закрывать учебный год дистанционно, по крайней мере к этому их готовят в Министерстве образования.

Поскольку карантин продлен до 11 мая, то учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения, сообщают в Минобразования.

Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно, — рассказала в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Министерство посоветовало педагогическим советам школ самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года. При этом в ведомстве напомнили обязательные сроки, которые должны соблюдаться при завершении обучения, чтобы не навредить вступительной кампании.

Свидетельства о получении базового среднего образования и школьные табели ученикам выдадут не позднее 15 июня. Копии этих документов в Минобразования советуют отправить по электронной почте, а оригиналы вручить в сентябре, то есть в начале следующего учебного года.

Тогда же для учащихся 2−11-х классов проведут входящее диагностирование уровня знаний за прошедший учебный год. А в тематическом планировании уроков министерство рекомендует увеличить время на обобщение материала, который изучался самостоятельно во время весеннего карантина.

Кроме того, руководство образования страны рекомендует не проводить летом последние звонки и выпускные вечера.

Напомним, что в этом году ученики 4-х и 9-х классов освобождены от сдачи государственной итоговой аттестации. Внешнее независимое оценивание знань для выпускников состоится обязательно, его дата зависит от срока окончания карантина.