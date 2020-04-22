Коли закінчиться війна на Донбасі — версія Зеленського. Фото: Polemika

https://racurs.ua/ua/n137117-koly-zakinchytsya-viyna-na-donbasi-versiya-zelenskogo.html

Ракурс

Війна на Донбасі має завершитися за президентської каденції Володимира Зеленського. Таке переконання висловив він сам.

Я впевнений у тому, що за моєї каденції ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто, — заявив глава держави у фільмі «Рік президента Зеленського», який сьогодні ввечері вийде на екрани.

Зеленський згадав, що раніше говорив про готовність «чекати один рік, працювати один рік», заявивши, що цей рік ще не минув.

Він також зазначив, що найближчим часом Тристороння контактна група в Мінську проводитиме щотижневі переговори по відеозв’язку, а якщо мінський процес із врегулювання конфлікту на Донбасі не дасть результату, то «змінить тактику».

Після кожної мінської зустрічі має бути папірець, що ми про щось домовилися і зробили крок уперед, — додав президент.

У березні після однієї з таких мінських зустрічей за участі глави офісу Зеленського Андрія Єрмака з’явилася інформація, що буде створено консультативну раду з питань Донбасу із представників української влади та бойовиків ЛДНР. У разі створення такого формування країна-агресор Росія отримає статут спостерігача, як Франція та Німеччина, а не сторони конфлікту на Донбасі, якою вона є.

Це рішення зумовило шквал критики й обурення серед українців, після чого Єрмаку довелося скликати брифінг і виправдовуватися тим, що питання створення консультативної групи нібито лише обговорюється і буде вирішено після узгодження з Парижем і Берліном. Останні ідею про формування консультативної ради з бойовиками заблокували.

Нагадаємо також, що в лютому, після зустрічі лідерів «нормандської четвірки» у Парижі, Зеленський заявляв, що побачив в очах Путіна бажання припинити війну на Донбасі.