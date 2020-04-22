Когда закончится война на Донбассе — версия Зеленского. Фото: Polemika

https://racurs.ua/n137117-kogda-zakonchitsya-voyna-na-donbasse-versiya-zelenskogo.html

Ракурс

Война на Донбассе должна закончиться в президентскую каденцию Владимира Зеленского. Такое убеждение высказал он сам.

Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично, — заявил глава государства в фильме «Год президента Зеленского», который сегодня вечером выйдет на экраны.

Зеленский вспомнил, что ранее говорил о готовности «ждать один год, работать один год», добавив, что этот год еще не прошел.

Он также отметил, что в ближайшее время Трехсторонняя контактная группа в Минске будет еженедельно проводить переговоры по видеосвязи, а если минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет результата, то «сменит тактику».

После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед, — добавил президент.

В марте после одной из таких минских встреч при участии главы офиса Зеленского Андрея Ермака появилась информация, что будет создан консультативный совет по Донбассу из представителей украинских властей и боевиков ЛДНР. В случае создания такого формирования страна-агрессор Россия получит статут наблюдателя, как Франция и Германия, а не стороны конфликта на Донбассе, которой она является.

Это решение вызвало волну критики и возмущения среди украинцев, после чего Ермаку пришлось созывать брифинг и оправдываться тем, что вопрос создания консультативной группы якобы только обсуждается и будет решен после согласования с Парижем и Берлином. Последние идею о формировании консультативного совета с боевиками заблокировали.

Напомним также, что в феврале, после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, Зеленский заявлял, что увидел в глазах Путина желание прекратить войну на Донбассе.