У більшості регіонів опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137115-pogoda-v-ukrayini-na-23-kvitnya-na-pivnochi-mojlyvi-nevelyki-doschi-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 23 квітня в Україні загалом буде дещо теплішою, ніж минулої доби. У більшості регіонів опади не очікуються, лише вдень на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме 1−6° тепла, в Карпатах, Сумській та східних областях — 0−5°.

У більшості регіонів, окрім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−5°.

Вдень температура становитиме 12−17° тепла, на заході країни — до 19°, на високогір’ї Карпат — 4−9° тепла.

Погода у Києві 23 квітня буде з мінливою хмарністю, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 2−4°, вдень — 14−16°.

У Львові синоптики також опадів не прогнозують, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3−5°, вдень — піднімуться до 16−18°.

В Одесі протягом доби також не очікуються опади, мінлива хмарність. Температура вночі опуститься до 5−7°, вдень — підніметься до 13−15°.

У Дніпрі — мінлива хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть 1−3°, вдень — 14−16°.

У Харкові — без опадів, мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують 1−3° нижче нуля, вдень — 13−15°.

На Закарпатті доба мине без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме 3−5°, вдень — 16−18°.

Геомагнітний стан у Києві 23 квітня буде досить спокійним, очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, торік американські учені з’ясували, як зміниться погода наприкінці XXІ століття.