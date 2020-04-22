Робота в Україні: Кабмін розпорядився працевлаштувати в ІТ-сфері 5 тис. іноземців / Фото: kapital.kz

https://racurs.ua/ua/n137113-v-ukrayinskyy-it-sektor-pracevlashtuut-5-tys-inozemciv-spysok.html

Ракурс

Робота в Україні у 2020 році знайдеться і для понад 8,5 тис. іноземців. Кабінет міністрів опублікував розпорядження про встановлення квот імміграції на поточний рік, яке передбачає працевлаштування в українському ІТ-секторі 5 тис. іноземців. Загалом йдеться про квоти на роботу для 8538 іммігрантів.

Таким чином, після зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з карантином і пандемією коронавірусу, IT-компанії України зможуть залучати до роботи висококваліфікованих іноземних фахівців. Розпорядження уряду від 11 березня № 431-р погоджено з Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, МВС та Мінфіном.

Іноземні ІТ-фахівці зможуть створити ФОП. Всі 5 тис. квот розділять між містами України: Київ отримає 2500, Харків — 700, Дніпро — 600, Одеса — 600 і Львів — 600.

Також Кабмін зацікавлений в імміграції в Україну діячів науки та культури. Для цієї категорії іноземців квота у більшість областей становить 15 осіб (лише для Києва — 70), загалом — 430.

Особливо цінуються, згідно з рішенням уряду, особи, котрі здійснили іноземну інвестицію в економіку України на суму щонайменше 100 тис. дол. — для таких іноземців діє квота «без обмежень».

Міністерство цифрової трансформації раніше повідомляло, що іноземні фахівці зможуть отримати посвідку на проживання, що спростить їм життя в Україні у тривалому майбутньому.