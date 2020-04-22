Работа в Украине: Кабмин распорядился трудоустроить в ИТ-сфере 5 тыс. иностранцев / Фото: kapital.kz

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Работа в Украине в 2020 году найдется и для свыше 8,5 тыс. иностранцев. Кабинет министров опубликовал распоряжение об установлении квот иммиграции на текущий год, которое предусматривает трудоустройство в ИТ-секторе 5 тыс. иностранцев. В целом речь идет о квотах на работу для 8538 иммигрантов.

Таким образом, после снятия ограничительных мер, связанных с карантином и пандемией коронавируса, IT-компании Украины смогут привлекать на работу высококвалифицированных иностранных специалистов. Распоряжение правительства от 11 марта № 431-р согласовано с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, МВД, Минфином.

Иностранные ИТ-специалисты смогут создать ФЛП. Все 5 тыс. квот разделят среди городов Украины: Киеву — 2500, Харькову — 700, Днепру — 600, Одессе — 600 и Львову — 600.

Также Кабмин заинтересован в иммиграции в Украину деятелей науки и культуры. Для этой категории иностранцев квота в большинство областей составляет 15 человек (только для Киева — 70), в целом — 430.

Особенно ценятся, согласно решению правительства, лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины на сумму не менее 100 тыс. долл. — для таких иностранцев действует квота «без ограничений».

Министерство цифровой трансформации ранее отмечало, что иностранные специалисты смогут получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем.