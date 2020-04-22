Робота в Україні: Кабмін хоче створити півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тис. грн

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Робота в Україні є, і усіх бажаючих Кабмін прагне забезпечити робочими місцями. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який наполягає на необхідності утримати в країні заробітчан, запропонувавши їм роботу у комунальній, соціальній, бюджетній сферах, а також на будівництві в рамках проекту «Велике будівництво».

Ми хочемо створити 500 тис. робочих місць, які дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах чинних обмежень. Працювати у соціальній, комунальній, бюджетній сферах або у галузях з невеликою заробітною платою, але протриматися. Зараз квітень, і у нас повним ходом триває як дорожнє будівництво, так і програма «Велике будівництво». Це робочі місця безпосередньо на цих підприємствах, і плюс робочі місця в супутніх бізнесах, які їх забезпечують, — зазначив глава Кабміну в інтерв’ю «РБК-Україна».

За розрахунками українського уряду, цьогоріч вдасться створити близько 170 тис. робочих місць в сфері дорожнього будівництва. Зокрема, згідно з даними дорожників, 80 млрд грн інвестицій у цю сферу додатково дозволять створити 20 тис. основних робочих місць.

Це лише у вказаній сфері, а ще близько 150 тис. супутніх. Ось у нас є шанс створити кілька сотень тисяч робочих місць, не тільки впродовж року, а буквально вже в ці місяць-півтора, — переконаний Шмигаль.

Разом з тим, прем'єр визнав, що заробітна плата в Україні не зможе конкурувати з зарплатою, яку отримували заробітчани в Польщі.

Тому, хто заробляв за кордоном тисячі євро, ми не можемо виплатити тисячі… Ми ставили перед собою завдання створити робочі місця для тих людей, котрі шукають роботу, щоб мінімально забезпечити себе і свою сім’ю… За нашими розрахунками і очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі і Україні становить 300−400 євро, то люди вирішують не їхати на заробітки, — вважає Шмигаль.





Прем'єр навів приклад із зарплатою в 1000 умовних одиниць за кордоном і 600 — в Україні. Він переконаний, що при такому розриві українці продовжуватимуть працювати в своїй країні. Також він уточнив, що на запропонованих робочих місцях українці щомісяця отримуватимуть 6−8 тис. грн зарплатні.

Нагадаємо, раніше трудові мігранти забезпечували надходження валюти в Україну на суму в 12 млрд дол. у 2019 році. Глава Кабміну переконаний, що цьогоріч ця сума скоротитися удвічі, але заробітчани, котрі повернулися, почнуть витрачати зароблені кошти і вкладати їх у бізнес. Окрім цього, він бачить позитив у тому, що 5 млрд дол. українці не вивезуть до Туреччини та Єгипту під час літнього туристичного сезону.