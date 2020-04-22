Работа в Украине: Кабмин хочет создать 500 тыс. рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. грн

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Работа в Украине есть, и всем желающим Кабмин готов предоставить рабочие места. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который настаивает на необходимости удержать в стране заробитчан, предложив им работу в коммунальной, социальной, бюджетной сферах, а также на строительстве в рамках проекта «Большая стройка».

Мы хотим создать 500 тыс. рабочих мест, которые дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. Сейчас апрель, и у нас полным ходом идет как дорожное строительство, так и программа «Большая стройка». Это рабочие места непосредственно в этих предприятиях, и плюс рабочие места в сопутствующих бизнесах, которые их обеспечивают, — отметил глава Кабмина в интервью «РБК-Украина».

По расчетам украинского правительства, в 2020 году будет около 170 тыс. рабочих мест в сфере дорожного строительства. В частности, согласно данным дорожников, вложение 80 млрд грн в эту сферу дополнительно позволит создать 20 тыс. основных рабочих мест.

Это только в этой сфере, а еще около 150 тыс. сопутствующих. Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора, — убежден Шмыгаль.

Вместе с тем, премьер признал, что заработная плата в Украине не сможет конкурировать с зарплатой, которую получали заробитчане в Польше.

Тому, кто зарабатывал за границей тысячи евро, мы не можем выплатить тысячи… Мы ставили себе задачу создать рабочие места для тех людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью… По нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300−400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки, — полагает Шмыгаль.



Премьер навел пример с зарплатой в 1000 условных единиц за границей и 600 — в Украине. Он убежден, что при таком разрыве украинцы предпочтут работать в своей стране. Также он уточнил, что на предложенных рабочих местах украинцы ежемесячно будут получать 6−8 тыс. грн зарплаты.

Напомним, ранее трудовые мигранты обеспечивали поступления валюты в Украину на сумму в 12 млрд долл. в 2019 году. Глава Кабмина убежден, что в этом году сумма сократиться в два раза, а вернувшиеся заробитчане будут тратить заработанные деньги и вкладывать их в бизнес. Кроме этого, он видит позитив в том, что 5 млрд долл. не уедет из Украины в Турцию, Египет во время летнего туристического сезона.