Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Карантин в Украине планируют смягчить с 12 мая, при этом сам карантин могут продлить минимум до 11 мая.

Кабинет министров Украины имеет стратегию выхода из карантина после эпидемии китайского коронавируса. Через три недели планируется запуск среднего и малого бизнеса. Также разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта. При этом украинцам придется два года жить в новых условиях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

По словам главы правительства, сейчас украинский карантин касается шести сфер и ключевой является сфера общественного транспорта и пассажирских перевозок. Шмыгаль заверил, что весь грузовой транспорт в стране задействован, как и товарооборот. Производство не останавливалось, поэтому работают все заводы и фабрики. Не работает туристическая отрасль, сфера общественного питания и пассажирского транспорта, осложнения есть в сфере бытовых услуг и розничной торговли непродовольственными товарами.

Шмыгаль предположил, что во время первого этапа выхода из карантина планируется определенное смягчение ограничений работы городского транспорта, однако сохранятся некоторые условия и социальная дистанция. Во время следующего этапа планируется запуск междугородного транспорта, а затем межобластного сообщения. Потом будет рассматриваться вопрос возобновления авиаперевозок или международных железнодорожных перевозок.

Напомним, Министерство здравоохранения будет предлагать правительству пролонгировать ограничительные меры до 12 мая. При этом в министерстве планируют сделать некоторые смягчения в карантине.