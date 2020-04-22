Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ доложили о новых случаях заражения коронавирусом среди военных. Фото: Рубрика

ВСУ доложили о новых случаях заражения коронавирусом среди военных

22 апр 2020, 10:59
999

В Вооруженных силах Украины зарегистрированы уже 43 случая заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки подтверждены четыре новых случая инфицирования. Двое из зараженных военнослужащих находятся на лечении в медучреждениях, еще двое проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего от коронавируса излечились четверо военнослужащих, двое военных в результате болезни скончались.

В настоящее время на изоляции находятся 289 военнослужащих. В ближайшие три дня период изоляции заканчивается у 140 человек.


Анализ заболеваний среди военнослужащих свидетельствует о том, что чаще всего заражение коронавирусом происходит во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, с которыми пациенты не общаются ежедневно.

Как ранее писал «Ракурс», по всей Украине ежедневно фиксируются новые случаи заражения коронавирусом среди военнослужащих. Многие военные находятся на самоизоляции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров