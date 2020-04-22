ВСУ доложили о новых случаях заражения коронавирусом среди военных. Фото: Рубрика

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Ракурс

В Вооруженных силах Украины зарегистрированы уже 43 случая заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки подтверждены четыре новых случая инфицирования. Двое из зараженных военнослужащих находятся на лечении в медучреждениях, еще двое проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего от коронавируса излечились четверо военнослужащих, двое военных в результате болезни скончались.

В настоящее время на изоляции находятся 289 военнослужащих. В ближайшие три дня период изоляции заканчивается у 140 человек.

Анализ заболеваний среди военнослужащих свидетельствует о том, что чаще всего заражение коронавирусом происходит во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, с которыми пациенты не общаются ежедневно.

Как ранее писал «Ракурс», по всей Украине ежедневно фиксируются новые случаи заражения коронавирусом среди военнослужащих. Многие военные находятся на самоизоляции.