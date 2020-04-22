ВСУ доложили о новых случаях заражения коронавирусом среди военных

ВСУ доложили о новых случаях заражения коронавирусом среди военныхhttps://racurs.ua/n137077-vsu-dolojili-o-novyh-sluchayah-zarajeniya-koronavirusom-sredi-voennyh.htmlРакурс
В Вооруженных силах Украины зарегистрированы уже 43 случая заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки подтверждены четыре новых случая инфицирования. Двое из зараженных военнослужащих находятся на лечении в медучреждениях, еще двое проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Всего от коронавируса излечились четверо военнослужащих, двое военных в результате болезни скончались.
В настоящее время на изоляции находятся 289 военнослужащих. В ближайшие три дня период изоляции заканчивается у 140 человек.
Анализ заболеваний среди военнослужащих свидетельствует о том, что чаще всего заражение коронавирусом происходит во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, с которыми пациенты не общаются ежедневно.
Как ранее писал «Ракурс», по всей Украине ежедневно фиксируются новые случаи заражения коронавирусом среди военнослужащих. Многие военные находятся на самоизоляции.