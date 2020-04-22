Новости США: Трамп поставит на паузу выдачу грин-карт из-за COVID-19

https://racurs.ua/n137076-ssha-na-dva-mesyaca-priostanovyat-vydachu-grin-kart-iz-za-covid-19.html

Ракурс

Грин-карты в США в течении как минимум 60 дней не смогут получить иностранцы. О таком решении объявил американский президент Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость сохранения рабочих мест для граждан страны.

Вместе с тем, лидер США отказался от планов приостановить программы для временных работников из-за давления и критики Белого дома со стороны бизнес-групп, которым грозила потеря доступа к иностранной рабочей силе. Речь идет о гастарбайтерах (технологических работниках, фермерах и других), работающих по спецвизам. Об этом Трамп заявил 21 апреля, пишет The New York Times.

Трамп не исключил, что его приказ об иммиграционной «паузе» на 60 дней может быть продлен исходя из экономических соображений. Кроме этого, американский президент убежден, что граждан США, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса, не должны конкурировать с иностранными иммигрантами, когда экономика снова заработает.

Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцев, уволенных из-за COVID-19, заменили новые иммигранты з-за рубежа. Сначала мы должны позаботиться об американском работнике, — заявил Трамп.

По данным The New York Times, свыше 22 млн американцев потеряли свои рабочие места в результате экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.