Новини США: Трамп поставить на паузу видачу грінкарт через COVID-19

https://racurs.ua/ua/n137076-ssha-na-dva-misyaci-pryzupynyat-vydachu-grinkart-cherez-covid-19.html

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Грінкарти в США впродовж щонайменше 60 днів не зможуть отримати іноземці. Про таке рішення оголосив американський президент Дональд Трамп, посилаючись на необхідність збереження робочих місць для громадян країни.

Разом з тим, лідер США відмовився від планів призупинити програми для тимчасових працівників через тиск і критику Білого дому з боку бізнес-груп, яким загрожувала втрата доступу до іноземної робочої сили. Йдеться про гастарбайтерів (технологічних працівників, фермерів та інших), котрі працюють за спецвізами. Про це Трамп заявив 21 квітня, пише The New York Times.

Трамп не виключив, що його наказ про імміграційну «паузу» на 60 днів може бути продовжений, зважаючи на економічні показники. Окрім цього, американський президент переконаний, що громадян США, які втратили роботу через пандемію коронавірусу, не повинні конкурувати з іноземними іммігрантами, коли економіка знову запрацює.

Було б неправильно і несправедливо, щоб американців, звільнених через COVID-19, замінили нові іммігранти з-за кордону. Спочатку ми повинні подбати про американського працівника, — заявив Трамп.

За інформацією The New York Times, понад 22 млн американців втратили роботу внаслідок економічної кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.