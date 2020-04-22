Шмигаль розповів, скільки ще українцям доведеться жити в умовах карантинних обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n137075-shmygal-rozpoviv-skilky-sche-ukrayincyam-dovedetsya-jyty-v-umovah-karantynnyh-obmejen.htmlРакурс
Карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, за оцінками ВООЗ, у всьому світі триватимуть ще принаймні два роки. Це стосується й України.
Тому не повинно бути ілюзій, що в травні карантин завершиться і все забудеться. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».
Усі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, зокрема в Китаї є повторні хвилі, — зазначив Шмигаль.
Щодо України, то Шмигаль, посилаючись на дані Національної академії наук, зазначив, що два піки захворюваності на коронавірус в нашій державі очікуються наприкінці квітня та між 3 та 8 травня.
Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах, — наголосив прем'єр.
Тому, зазначає Шмигаль, усі повинні дотримуватися масочного режиму, правил дезінфекції, соціальної дистанції та правил поведінки в транспорті і громадських місцях
Це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня, — наголосив прем'єр.
Нагадаємо, американські вчені попереджають, що друга хвиля коронавірусу може стати страшнішою, ніж перша.