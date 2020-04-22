Денис Шмигаль, фото: 0352.ua

https://racurs.ua/ua/n137075-shmygal-rozpoviv-skilky-sche-ukrayincyam-dovedetsya-jyty-v-umovah-karantynnyh-obmejen.html

Ракурс

Карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, за оцінками ВООЗ, у всьому світі триватимуть ще принаймні два роки. Це стосується й України.

Тому не повинно бути ілюзій, що в травні карантин завершиться і все забудеться. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Усі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, зокрема в Китаї є повторні хвилі, — зазначив Шмигаль.

Щодо України, то Шмигаль, посилаючись на дані Національної академії наук, зазначив, що два піки захворюваності на коронавірус в нашій державі очікуються наприкінці квітня та між 3 та 8 травня.

Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах, — наголосив прем'єр.

Тому, зазначає Шмигаль, усі повинні дотримуватися масочного режиму, правил дезінфекції, соціальної дистанції та правил поведінки в транспорті і громадських місцях

Це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, американські вчені попереджають, що друга хвиля коронавірусу може стати страшнішою, ніж перша.