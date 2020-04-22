Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6 тис. 592 випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

За добу зафіксовано 467 нових випадків. З цього числа 32 дитини та 107 медпрацівників. Медики госпіталізували 97 осіб. Найбільше хворих зареєстровано у Чернівецькій області — 65 осіб та в Києві — 97 осіб. За останню добу було здійснено 4 тис. 134 дослідження методом ПРЛ. Про це 22 квітня повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Повідомлялося, що новий коронавірус забрав життя 174 осіб, одужали 424 пацієнти.

Станом на сьогоднішній ранок до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 1 тис. 117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19 тис. 649 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом.

Наразі найбільше число хворих зафіксовано у Чернівецькій області, Києві, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Найменша кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Ці цифри не враховують даних із окупованих районів Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, за 20 квітня в Україні коронавірус виявили у 415 осіб. Загалом в Україні вже у 6 тис. 125 тис. осіб, які хворіють на COVID-19. Лідерами в антирейтингу захворюваності на коронавірус залишаються Чернівецька область, Київ, Івано-Франківська та Тернопільська області.