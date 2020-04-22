Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировали 6 тыс. 592 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За сутки зафиксировали 467 случаев. Из этого числа 32 ребенка и 107 медработников. Медики госпитализировали 97 человек. Больше всего больных зарегистрировали в Черновицкой области — 65 человек и в Киеве — 97 человек. За последние сутки осуществили 4 тыс. 134 исследования методом ПРЛ. Об этом 22 апреля сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщалось, что новый коронавирус унес жизни 174 человек, выздоровели 424 пациента.

По состоянию на сегодняшнее утро в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 1 тыс. 117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 тыс. 649 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом.

Сейчас наибольшее число заболевших зафиксировали в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Наименьшее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Черниговской, Донецкой и Луганской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

г. Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область-274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область-1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Эти цифры не учитывают данных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Напомним, 20 апреля в Украине коронавирус обнаружили у 415 человек. В целом в Украине уже в 6 тыс. 125 тыс. человек, которые болеют COVID-19. Лидерами в антирейтинге заболеваемости на коронавирус остаются Черновицкая область, Киев, Ивано-Франковская и Тернопольская области.