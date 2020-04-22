Денис Шмыгаль, фото: 0352.ua

https://racurs.ua/n137075-shmygal-rasskazal-skolko-esche-ukraincam-pridetsya-jit-v-usloviyah-karantinnyh-ogranicheniy.html

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Карантинные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, по оценкам ВОЗ, во всем мире будут продолжаться еще как минимум два года. Это касается и Украины.

Поэтому не должно быть иллюзий, что в мае карантин завершится и все забудется. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в частности в Китае есть повторные волны, — отметил Шмыгаль.

Что касается Украины, то Шмыгаль, ссылаясь на данные Национальной академии наук, отметил, что два пика заболеваемости коронавирусом в нашем государстве ожидаются в конце апреля и между 3 и 8 мая.

Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях, — подчеркнул премьер.

Поэтому, отмечает Шмыгаль, все должны соблюдать масочный режим, правила дезинфекции, социальную дистанцию и правила поведения в транспорте и общественных местах

Это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить каждый день, — подчеркнул премьер.

Напомним, американские ученые предупреждают, что вторая волна коронавируса может стать более страшной, чем первая.